Белоруссия, 6 января, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что перелом в лучшую сторону в Казахстане уже есть. Об этом Зась рассказал в интервью РИА Новости.

Официальная публикация Станислав Зась

«Ситуация сложная, но уже можно делать осторожный вывод на основе событий, которые происходили ночью и сегодня днем… Определенный перелом уже наблюдается, в лучшую сторону. И в итоге, как мы надеемся, эта тенденция будет укрепляться», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.