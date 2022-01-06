Рим, 6 января, 2022, 23:30 — ИА Регнум. В Италии за последние сутки выявили более 210 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 6 января сообщает ANSA со ссылкой на минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Италии было выявлено у 219 441 человека.

Отмечается, что в Италии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 198 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Италии выявили более 189 тыс. носителей SARS-CoV-2.