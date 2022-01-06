Москва, , 23:14 — REGNUM Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что у властей США есть вопросы относительно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию», — написала представитель МИД России в Telegram-канале.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что в законности запроса Казахстана на введение сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не уверены власти США.