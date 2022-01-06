Лондон, 6 января, 2022, 22:58 — ИА Регнум. 25-летний центральный защитник сборной Дании Андреас Кристенсен, выступающий за лондонский «Челси», летом 2022 года может перейти в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. Об этом сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

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В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в девятнадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Кристенсен выступает за «Челси» с 1 июля 2012 года после перехода в «Брондбю» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость датчанина, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кристенсен отказался продлевать контракт с «Челси» из-за интересов со стороны других европейских топ-клубов. На футболиста также претендует «Бавария».