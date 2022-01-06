Краснодар, 6 января, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Американский тренер Джесси Марш отверг контрактное предложение «Краснодара» возглавить клуб. Об этом 6 января сообщило издание «Спорт-Экспресс».

ФК «Краснодар»

Вчера, 5 января, «Краснодар» объявил об отставке белорусского специалиста Виктора Гончаренко с поста главного тренера основной команды.

После восемнадцати сыгранных туров «Краснодар», набрав 29 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Джесси Марш тренировал «Ред Булл Лейпциг» с июля по декабря 2021 года после ухода Юлиана Нагельсмана в «Баварию». В конце года тренер был уволен за плохие результаты «быков» в рамках Бундеслиги.