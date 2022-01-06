Вашингтон, , 22:52 — REGNUM В законности запроса Казахстана на введение сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не уверены власти США. Об этом 6 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Obamawhitehouse.archives.gov

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По ее словам, у властей США есть вопросы о том, было ли это законным или нет.

«Мы (власти США) не знаем этого», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что передислокация миротворческих подразделений стран ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января.