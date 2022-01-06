Милан, Италия, , 22:37 — REGNUM 6 декабря «Рома» Жозе Моуриньо потерпела поражение от «Милана» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Игра, проходившая в Милане на стадионе «Сан Сиро», завершилась со счетом 3:1.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Первый мяч в дебюте первого тайма забил таранный форвард Оливье Жиру реализовал пенальти — 1:0. Через девять минут Джуниор Мессиас удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце первой половины Тэмми Абрахам вернул гостей в игру, замкнув передачу Лоренцо Пеллегрини — 2:1. На 82-й минуте вышедший на замену Рафаэл Леау забил третий мяч хозяев — 3:1. Голевую передачу на свой счет записал Златан Ибрагимович. В компенсированное время Ибрагимович упустил возможность забить с одиннадцатиметровой отметки.

Красные карточки получили Рик Карсдорп (74') и Джанлука Манчини (90+3'). На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи.

Статистика матча («Милан"/ «Рома»)

Удары 18/11

Удары в створ 4/5

Владение 55%/45%

Угловые 3/9

Нарушения 6/19

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Калюлю, Габбиа, Флоренци (Конти, 78'), Тонали, Крунич (Бакайоко, 64'), Диас (Мальдини, 88'), Салемакерс (Леау, 64'), Мессиас, Жиру (Ибрагимович, 77').

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Винья (Кристанте, 71'), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 71'), Верету (Афена-Гьян, 71'), Мхитарян, Дзаньоло (Перес, 85'), Абрахам (Шомуродов, 76').

«Милан», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 45 очков, укрепился на второй позиции в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 32-мя очками опустилась на седьмое место.