Милан, Италия, 6 января 2022, 22:37 — REGNUM 6 декабря «Рома» Жозе Моуриньо потерпела поражение от «Милана» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Игра, проходившая в Милане на стадионе «Сан Сиро», завершилась со счетом 3:1.
Первый мяч в дебюте первого тайма забил таранный форвард Оливье Жиру реализовал пенальти — 1:0. Через девять минут Джуниор Мессиас удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце первой половины Тэмми Абрахам вернул гостей в игру, замкнув передачу Лоренцо Пеллегрини — 2:1. На 82-й минуте вышедший на замену Рафаэл Леау забил третий мяч хозяев — 3:1. Голевую передачу на свой счет записал Златан Ибрагимович. В компенсированное время Ибрагимович упустил возможность забить с одиннадцатиметровой отметки.
Красные карточки получили Рик Карсдорп (74') и Джанлука Манчини (90+3'). На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи.
Статистика матча («Милан"/ «Рома»)
Удары 18/11
Удары в створ 4/5
Владение 55%/45%
Угловые 3/9
Нарушения 6/19
Составы команд:
«Милан»: Меньян, Эрнандес, Калюлю, Габбиа, Флоренци (Конти, 78'), Тонали, Крунич (Бакайоко, 64'), Диас (Мальдини, 88'), Салемакерс (Леау, 64'), Мессиас, Жиру (Ибрагимович, 77').
«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Винья (Кристанте, 71'), Пеллегрини (Эль-Шаарави, 71'), Верету (Афена-Гьян, 71'), Мхитарян, Дзаньоло (Перес, 85'), Абрахам (Шомуродов, 76').
«Милан», одержав четырнадцатую победу в сезоне и набрав 45 очков, укрепился на второй позиции в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 32-мя очками опустилась на седьмое место.