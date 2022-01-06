Жилое кладбище — Жизнь на могилах
Манила, 9 апреля, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Северное кладбище в Маниле — одно из многочисленных кладбищ города, которое, казалось бы, ничем не отличается от других. Однако у него есть одна важная особенность — здесь нашли свой дом несколько тысяч филиппинцев. Попасть сюда постороннему практически невозможно, особенно иностранцу. Надо сначала получить письменное разрешение в администрации города, или просто притвориться местным и проскочить туда на трайсикле.
Точную численность населения кладбища определить довольно трудно, так как все они здесь живут без прописки и зачастую без документов. И это главная проблема детей — без документов невозможно получить хоть какое-то образование, а как следствие — более или менее нормальную работу…
Люди, живущие в склепах, чувствуют себя как дома — ведь и правда, это намного лучше, чем жить на улице: здесь и относительно безопасно, и хозяйство есть где хранить.
На могилах здесь играют в карты и стирают, готовят еду и тут же её едят, по ним носятся дети, а взрослые смотрят любимые фильмы на пиратских DVD дисках, купленных на примыкающем к кладбищу рынке. Но, конечно, надгробья чаще всего используются как кровати: они находятся относительно высоко от земли и имеют ровную поверхность — достаточно только подстелить лист картона или одеяло. А рядом с ними детвора занимается своими делами.
Мальчишки тут играют везде, где только можно. На кладбище есть даже своего рода гаражи, так как у самых зажиточных есть не то что скутеры, но и джиппни — национальный транспорт на Филиппинах. Но большая часть склепов все же используется под жилище.
Тут же есть несколько едален, где можно за сущие копейки поесть рис с курицей или просто выпить бутылочку RC-колы, столь любимой филиппинцами. Никого совершенно не смущает тот факт, что столы окружены надгробьями, а зачастую и сами надгробья становятся столами.
Баров, в отличие от кафе, на кладбище нет (несмотря на большую любовь филиппинцев к алкоголю). Как видно, определенные рамки приличия в подобном месте жители соблюдают, однако это не мешает отдельным «тунеядцам» все же нарушать негласное правило…
Некоторые из здесь живущих мужчин работают на своих трайсиклах таксистами. Поэтому на кладбище есть свой сервис, где можно починить сломавшийся мотоцикл или же просто посидеть с друзьями, пока мастер налаживает агрегат. Дорогами служат кладбищенские дороги. С правом приоритетного проезда похоронным процессиям.
Живущие здесь филиппинцы делятся на два типа: те, кто живет в склепах своих родственников, и те, кто «арендует» склеп. С первыми все понятно — это в большинстве случаев обнищавшие потомки покоящегося в склепе человека. А вот вторые или платят определенную плату за аренду склепа, или, что чаще, отрабатывают свое проживание. Как правило, они просто ухаживают за могилами и склепом.
Чтобы не ходить каждый раз за покупками на рынок, здесь обустроены небольшие магазинчики, торгующие конфетами, жвачкой, колой, чипсами, мылом, шампунем и прочей мелочью. Тут же все это и готовят.
Нельзя не заметить, что все население этого необычного городка выглядит очень опрятно. Нет, конечно же, они не носят брендовых вещей, но вся одежда чистая и не рваная, причем часто это белые футболки, которые так любят жители жарких стран — все они белоснежны.
Филиппинцы вообще на удивление очень чистоплотная нация, чистоплотность эта сохранилась даже в таком месте, как это жилое кладбище. Некоторые здесь держат домашних животных, как правило, это кошки, так как они ловят крыс и мышей, да к тому же не особо требовательны к корму. Но некоторые заводят даже собак, которые, впрочем, на Филиппинах не отличаются особо крупными размерами и, так же как и кошки, ловят крыс и мышей.
Повсеместно тут стоят бильярдные столы и столы филиппинского игры, которая представляет собой смесь шашек и бильярда.
И дети, и взрослые подрабатывают тут же, на кладбище. Кто-то работает водителем на катафалке, кто-то роет могилы, кто-то ухаживает за мавзолеями более богатых соседей. Детвора подрабатывает тем, что носит за 50 песо гробы. Тут есть и свои волонтеры-учителя, врачеватели, портные и даже специалисты по маникюру.
Водопровода здесь нет, но самые проворные умудряются подсоединиться к водопроводу, который идет вне кладбища, и продавать воду по 5 песо за канистру. Для технических нужд население кладбища пользуется установленными здесь при строительстве колонками.
Электричества на кладбище тоже нет, однако это не мешает использовать электроприборы на аккумуляторах — почти у всех есть небольшой радиоприемник, а у кое-кого и маленький телевизор или даже DVD-плейер — у таких «кулаков» всегда дома много гостей, которые приходят посмотреть новости или фильм.
Но самое удивительное то, что эти люди чувствуют себя абсолютно счастливыми. Вот так вот, живя на кладбище, практически не имея ничего за душой, зато имея большую семью, крышу над головой и какую-никакую работу, заработка от которой хватает, чтобы прокормить себя и близких. А то, что живут они на кладбище… Ну и что? Мертвые не кусаются…
Антон Афанасьев