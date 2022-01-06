Манила, 9 апреля, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Северное кладбище в Маниле — одно из многочисленных кладбищ города, которое, казалось бы, ничем не отличается от других. Однако у него есть одна важная особенность — здесь нашли свой дом несколько тысяч филиппинцев. Попасть сюда постороннему практически невозможно, особенно иностранцу. Надо сначала получить письменное разрешение в администрации города, или просто притвориться местным и проскочить туда на трайсикле.

Антон Афанасьев Большая часть склепов все же используется под жилище

Антон Афанасьев Старые надгробные скульптуры на кладбище

Точную численность населения кладбища определить довольно трудно, так как все они здесь живут без прописки и зачастую без документов. И это главная проблема детей — без документов невозможно получить хоть какое-то образование, а как следствие — более или менее нормальную работу…

Антон Афанасьев Точную численность населения кладбища определить довольно трудно

Люди, живущие в склепах, чувствуют себя как дома — ведь и правда, это намного лучше, чем жить на улице: здесь и относительно безопасно, и хозяйство есть где хранить.

Антон Афанасьев Филиппинцы вообще на удивление очень чистоплотная нация, чистоплотность эта сохранилась даже в таком месте, как это жилое кладбище

На могилах здесь играют в карты и стирают, готовят еду и тут же её едят, по ним носятся дети, а взрослые смотрят любимые фильмы на пиратских DVD дисках, купленных на примыкающем к кладбищу рынке. Но, конечно, надгробья чаще всего используются как кровати: они находятся относительно высоко от земли и имеют ровную поверхность — достаточно только подстелить лист картона или одеяло. А рядом с ними детвора занимается своими делами.

Антон Афанасьев Местная детвора

Антон Афанасьев Мальчишки тут играют везде, где только можно

Мальчишки тут играют везде, где только можно. На кладбище есть даже своего рода гаражи, так как у самых зажиточных есть не то что скутеры, но и джиппни — национальный транспорт на Филиппинах. Но большая часть склепов все же используется под жилище.

Антон Афанасьев Некоторые здесь держат домашних животных, как правило, это кошки, так как они ловят крыс и мышей да к тому же не особо требовательны к корму

Антон Афанасьев На могилах здесь играют в карты и стирают, готовят еду и тут же её едят

Тут же есть несколько едален, где можно за сущие копейки поесть рис с курицей или просто выпить бутылочку RC-колы, столь любимой филиппинцами. Никого совершенно не смущает тот факт, что столы окружены надгробьями, а зачастую и сами надгробья становятся столами.

Антон Афанасьев Тут же есть несколько едален, где можно за сущие копейки поесть рис с курицей или просто выпить бутылочку RC колы, столь любимую филиппинцами

Баров, в отличие от кафе, на кладбище нет (несмотря на большую любовь филиппинцев к алкоголю). Как видно, определенные рамки приличия в подобном месте жители соблюдают, однако это не мешает отдельным «тунеядцам» все же нарушать негласное правило…

Антон Афанасьев Баров, в отличие от кафе, на кладбище нет

Некоторые из здесь живущих мужчин работают на своих трайсиклах таксистами. Поэтому на кладбище есть свой сервис, где можно починить сломавшийся мотоцикл или же просто посидеть с друзьями, пока мастер налаживает агрегат. Дорогами служат кладбищенские дороги. С правом приоритетного проезда похоронным процессиям.

Антон Афанасьев На кладбище есть даже своего рода гаражи

Антон Афанасьев Дорогами служат кладбищенские дороги. С правом приоритетного проезда похоронным процессиям

Антон Афанасьев Некоторые из здесь живущих мужчин работают на своих трайсиклах таксистами

Живущие здесь филиппинцы делятся на два типа: те, кто живет в склепах своих родственников, и те, кто «арендует» склеп. С первыми все понятно — это в большинстве случаев обнищавшие потомки покоящегося в склепе человека. А вот вторые или платят определенную плату за аренду склепа, или, что чаще, отрабатывают свое проживание. Как правило, они просто ухаживают за могилами и склепом.

Антон Афанасьев Живущие здесь филиппинцы делятся на два типа: те, кто живет в склепах своих родственников, и те, кто «арендует» склеп

Антон Афанасьев Люди, живущие в склепах, чувствуют себя как дома

Чтобы не ходить каждый раз за покупками на рынок, здесь обустроены небольшие магазинчики, торгующие конфетами, жвачкой, колой, чипсами, мылом, шампунем и прочей мелочью. Тут же все это и готовят.

Антон Афанасьев Чтобы не ходить каждый раз за покупками на рынок, здесь обустроены небольшие магазинчики

Нельзя не заметить, что все население этого необычного городка выглядит очень опрятно. Нет, конечно же, они не носят брендовых вещей, но вся одежда чистая и не рваная, причем часто это белые футболки, которые так любят жители жарких стран — все они белоснежны.

Антон Афанасьев Вся одежда чистая и не рваная, причем часто это белые футболки, которые так любят жители жарких стран – все они белоснежны

Антон Афанасьев Самое удивительное то, что эти люди чувствуют себя абсолютно счастливыми

Антон Афанасьев Филиппинцы на удивление чистоплотны

Филиппинцы вообще на удивление очень чистоплотная нация, чистоплотность эта сохранилась даже в таком месте, как это жилое кладбище. Некоторые здесь держат домашних животных, как правило, это кошки, так как они ловят крыс и мышей, да к тому же не особо требовательны к корму. Но некоторые заводят даже собак, которые, впрочем, на Филиппинах не отличаются особо крупными размерами и, так же как и кошки, ловят крыс и мышей.

Антон Афанасьев Местный житель

Повсеместно тут стоят бильярдные столы и столы филиппинского игры, которая представляет собой смесь шашек и бильярда.

Антон Афанасьев Повсеместно тут стоят бильярдные столы и столы филиппинского игры, которая представляет собой смесь шашек и бильярда

И дети, и взрослые подрабатывают тут же, на кладбище. Кто-то работает водителем на катафалке, кто-то роет могилы, кто-то ухаживает за мавзолеями более богатых соседей. Детвора подрабатывает тем, что носит за 50 песо гробы. Тут есть и свои волонтеры-учителя, врачеватели, портные и даже специалисты по маникюру.

Антон Афанасьев И дети, и взрослые подрабатывают тут же, на кладбище

Антон Афанасьев Детвора занимается своими делами

Водопровода здесь нет, но самые проворные умудряются подсоединиться к водопроводу, который идет вне кладбища, и продавать воду по 5 песо за канистру. Для технических нужд население кладбища пользуется установленными здесь при строительстве колонками.

Антон Афанасьев Водопровода здесь нет, но самые проворные умудряются подсоединиться к водопроводу, который идет вне кладбища, и продавать воду по 5 песо за канистру

Электричества на кладбище тоже нет, однако это не мешает использовать электроприборы на аккумуляторах — почти у всех есть небольшой радиоприемник, а у кое-кого и маленький телевизор или даже DVD-плейер — у таких «кулаков» всегда дома много гостей, которые приходят посмотреть новости или фильм.

Антон Афанасьев Электричества на кладбище тоже нет, однако это не мешает использовать электроприборы на аккумуляторах

Но самое удивительное то, что эти люди чувствуют себя абсолютно счастливыми. Вот так вот, живя на кладбище, практически не имея ничего за душой, зато имея большую семью, крышу над головой и какую-никакую работу, заработка от которой хватает, чтобы прокормить себя и близких. А то, что живут они на кладбище… Ну и что? Мертвые не кусаются…

Антон Афанасьев