* запрещённая в России организация

Кабул, , 22:36 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следит за ситуацией в Казахстане и призывает стороны к мирному диалогу, заявил пресс-секретарь МИД Афганистана Абдул Кахара Балхи.

Флаг Афганистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По его словам, действующая сейчас власт в Афганистане будучи соседом и торговым партнером Казахстана, «внимательно следят за происходящим в стране».

«Мы обеспокоены недавними беспорядками и призываем правительство и протестующих разрешить разногласия посредством диалога и взаимопонимания», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.