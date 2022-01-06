Москва, 6 января, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн подтвердили в Москве приверженность Минским договоренностям, заявил 6 января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Government.ru Дмитрий Козак

«(Представители ФРГ и Франции) подтвердили свою приверженность Минским соглашениям в безальтернативной основе для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений», — сказал Козак журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на любые возможные провокации со стороны украинских властей в Донбассе, где проживают сотни тысяч граждан РФ, будет дан адекватный ответ.

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