Москва, , 22:14 — REGNUM Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») просит генеральную прокуратуру проверить высказывание главы московского фонда «Казахская диаспора» Полата Джамалова о миротворческой операции стран ОДКБ на предмет введения в заблуждение.

Султан Хамзаев Oprf.ru

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«Считаю, что генеральной прокуратуре Российской Федерации нужно проверить заявление Джамалова, а также финансирование фонда «Казахская диаспора». Его заявление можно расценивать как подрывной способ введения людей в заблуждение», — отметил Хамзаев в Facebook.

По мнению парламентария, «такие предатели России и своей малой Родины в своё время развалили СССР».

«Такого рода комментаторы являются не кем иным как спящими ячейками, у которых задача в нужный момент вводить людей в заблуждение и заниматься сепаратисткой, подрывной деятельностью», — рассуждает депутат.

Парламентарий обратил внимание на то, что президент московского фонда «Казахская диаспора» Джамалов назвал миротворческую миссию стран ОДКБ «оккупацией».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по просьбе Казахстана страны-члены ОДКБ принимают участие в мирной операции.