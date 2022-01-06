Рим, , 22:07 — REGNUM 24-летний английский центральный полузащитник лондонского «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлз в ближайшее время станет игроком «Ромы». Эту информацию 6 января подтвердил директор римского клуба Тиаго Пинто.

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«Мы действительно близки к подписанию Энсли Мэйтленда-Найлза из «Арсенала». Сержиу Оливейра? Я не могу ничего сказать на этот счет, сейчас не подходящий момент», — цитирует Пинто журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Энсли Мэйтленд-Найлз принял участие лишь в одиннадцати матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Вест Бромвичем».