Турин, Италия, 6 января, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Сегодня, 6 января, в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» «Ювентус» в центральном матче 20-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттейс де Лигт, Даниэле Ругани, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро, Уэстон Маккени, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Федерико Кьеза, Федерико Бернандески, Альваро Мората.

«Наполи»: Давид Оспина, Хуан Жезус, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Фаузи Гулам, Диего Демме, Петр Зелиньски, Маттео Политано, Лоренцо Инсинье, Станислав Лоботка, Дрис Мертенс.

Бригада арбитров: Симоне Соцца | Алессандро Джаллатини | Фабиано Прети.

После девятнадцати туров «Наполи» с 39-ю очками занимает третье местов турнирной таблице Серии А. «Ювентус», одержав десять побед и набрав 34 очка, расположился двумя позициями ниже.