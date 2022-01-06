Анкара, 6 января, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В тройку ведущих стран мира по производству невооруженных и ударных БПЛА входит в настоящее время Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 6 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска проекта «Национальные технологии и новые инвестиции».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, уже к 2023 году Турция планирует представить отечественный боевой самолет.

«Первый боевой самолет турецкого производства совершит дебютный полет в 2025 году, — рассказал он. — А в 2029 году займет свое место в качестве ударной силы наших ВВС».

Эрдоган добавил, что Турция в скором времени завершит создание ЗРК SİPER и других аналогичных систем.