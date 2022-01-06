Нью-Йорк, США, , 21:53 — REGNUM Протестующие в Казахстане должны выражать своё недовольство мирно, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все демонстрации должны быть мирными. У людей должно быть право выражать своё недовольство, а силы безопасности должны защищать это право и действовать сдержанно», — сказал Дюжаррик на брифинге.

По его словам, представители ООН несколько раз связывались с властями Казахстана по поводу ситуации в республике.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачеле призвал власти Казахстана освободить «всех арестованных и задержанных за реализацию своих прав на мирный протест и свободу выражения мнений».

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