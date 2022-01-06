Анкара, 6 января, 2022, 21:44 — ИА Регнум. На создание оборонного сектора, способного удовлетворять все потребности вооруженных сил Турции, держат курс власти страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска проекта «Национальные технологии и новые инвестиции».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Турция не намерена импортировать оборонную продукцию, которую может произвести сама, — сказал, в частности, турецкий лидер. — Развитие и укрепление оборонной промышленности будет оставаться нашим приоритетом».

По словам главы государства, годовой оборот турецкой оборонной промышленности возрос с 1 млрд до 10 млрд долларов.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что избавить жителей Турции от бремени волатильности на валютном рынке и искусственного завышения цен решительно настроено правительство страны.