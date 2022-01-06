Милан, Италия, , 21:37 — REGNUM Директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию о возможном переходе 21-летнего центрального защитника сборной Нидерландов Свена Ботмана в итальянский клуб в зимнее трансферное окно.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

«Он хороший игрок, у него контракт до 2024 года, но Ботман — не единственный хороший вариант. Есть и другие доступные центральный защитники», — цитирует Мальдини издание DAZN.

В текущем сезоне Свен Ботман принял участие в семнадцати матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ботман выступает за «Лилль» с 31 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.