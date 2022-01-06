Минск, , 21:21 — REGNUM Передислокация миротворческих подразделений стран ОДКБ в Казахстан должна завершиться 7 января, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Станислав Зась Официальная публикация

«Постепенно, думаю, в течение завтрашнего дня мы завершим передислокацию и всех остальных наших миротворческих подразделений», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что первый эшелон белорусской части миротворческой группировки ОДКБ прибудет в Казахстан в ближайшие часы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зась заявил, что переброска миротворческого контингента стран ОДКБ в Казахстан началась.

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