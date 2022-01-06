Москва, , 20:55 — REGNUM Более 315 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 6 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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«За последние сутки проведено 318 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 января остаются 1 028 964 человека».

Отмечается, что всего в стране проведено более 242,3 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января федеральный оперативный штаб сообщил, что за истекшие сутки в российских медицинских учреждениях зарегистрированы 802 смерти от COVID-19.