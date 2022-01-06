Вашингтон, 6 января 2022, 20:37 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудил с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в республике. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе Госдепа.
Кроме того, Блинкен «поднял тему приоритетной важности содействия стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.
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