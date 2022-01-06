Донецк, , 20:30 — REGNUM На разрешение конфликта в Донбассе никак не повлияет поездка в регион верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщил 6 января «Донецкому агентству новостей» председатель комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

Жозеп Боррель European Parliament

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«Боррель обозначил свою позицию — ему никто не мешал приехать в Донецк или Луганск, «оккупированных» собственным населением, но он этого не сделал, и продолжил откровенно поддерживать нацистское движение, которое подвергает обстрелам и уничтожению население Донбасса, — сказал Бердичевский. — Мы, собственно, от Евросоюза ничего другого и не ожидали».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт в Донбассе может вновь усугубиться.