Нур-Султан, 6 января 2022, 20:17 — REGNUM В Казахстане тех, кто откажется сложить оружие, ждет уничтожение, заявили в министерстве внутренних дел республики.
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По данным ведомства, в регионах республики усилено патрулирование, выставлены блок-посты, а также ведется задержание протестующих
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Казахстане военные полностью зачистили площадь Республики в Алма-Ате.
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