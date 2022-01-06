Красноярский край, 18 марта, 2014, 15:21 — ИА Регнум. Деловые переговоры красноярских и томских бизнесменов прошли в рамках бизнес-миссии в Томске. Во время мероприятия предприниматели смогли презентовать свои компании, товары и услуги, обменяться контактной информацией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта сообщили в министерстве инвестиций и инноваций Красноярского края.

Предприниматели договорились о сотрудничестве в области производства хвойных экстрактов и эфирных масел, переработки овощной и дикорастущей продукции, дошкольных образовательных и полиграфических услуг. В частности, красноярская типография заключает договоры на производство и поставку упаковки и этикеток для трёх томских компаний. Предприниматели, занимающиеся переработкой дикоросов, договорились о взаимных поставках для расширения товарного ассортимента.

И красноярские, и томские предприниматели отмечают практическую пользу мероприятия. "Полученный на бизнес-миссии личный контакт с потенциальными партнерами намного эффективней телефонных переговоров и интернет переписки. По итогам встреч были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве, в настоящее время ведутся переговоры", - говорит заместитель директора по торговле ООО "ЗПК Крайпотребсоюза" Павел Бурин.

Для малого и среднего предпринимательства выход на межрегиональный рынок - важная составляющая в развитии и продвижении бизнеса, отметила министр инвестиций и инноваций Красноярского края Ольга Рухуллаева. "Весомую помощь предпринимателям-экспортёрам оказывает Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса. Здесь предпринимателям помогут найти бизнес-партнеров за пределами края, предоставят информацию, касающуюся правил ведения бизнеса за рубежом, помогут установить контакты с сотрудниками торговых представительств. На сегодняшний день предлагаемыми услугами в общей сложности воспользовались более 200 предпринимателей", - говорит Ольга Рухуллаева.