Минск, 6 января, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Александр Лукашенко якобы имел законное право поднять боевые вертолёты и напасть на соседнюю Польшу, где польские военнослужащие якобы массово убивали прибывавших из Белоруссии «беглых» — нелегальных мигрантов. Об этом он заявил 6 января в Минске «на совещании по вопросам реализации исторической политики», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Ранее «беглыми» Лукашенко называл политических беженцев из Белоруссии, преследуемых за взгляды и общественно-политическую активность. На совещании 6 января Лукашенко применил этот термин к нелегальным мигрантам, которых в прошлом году белорусский официоз неправомерно называл «беженцами».

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Рассказывая о том, как на белорусско-польской границе некие анонимы якобы хотели устроить провокацию, Лукашенко заявил: «Они массированно обрабатывали население, в мире в том числе, что я использую беглых как оружие там и так далее, не жалею, варвар… Нам просто повезло, что этот парень (польский военнослужащий Эмиль Чечко. — прим. президентской пресс-службы) сбежал, и мы показывали, что происходило на самом деле. Там очень много они перебили этих беглых в лесу. Там если сейчас расследовать… Они же замяли этот вопрос, не хотят вообще его поднимать».

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«Они хотели устроить конфликт на границе. И апогеем стало вот это нарушение государственной границы, когда поливали и светошумовые гранаты бросали. Это было прямое нарушение. Нам надо было реагировать, — поведал Лукашенко. — По нашему закону мы должны были ответить огнем. На что они рассчитывали? Сейчас это уже понятно: что я подниму вертолеты и нанесу удар. Я по закону имел право на это, но я понимал, что провокация, самая настоящая. Я этого не сделал — провокация не удалась. Но это так, отвлекаясь от основной темы, чтобы вы понимали, как эта мерзкая каша спецслужбами закручивается».

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«А если бы мы были в НАТО? Сколько погибло поляков, члены НАТО, в Афганистане, Сирии и так далее? Десятки. Тишина. Почему не осуждают? Поэтому если в союзе, то союзом придется и действовать, особенно в это горячее время. Когда они начинают выть, наши беглые эти, оттуда, ясно — они отрабатывают деньги. Но встает вопрос: почему не выли, когда 30 тысяч военных были переброшены к границе Белоруссии и Польши?» — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении.

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