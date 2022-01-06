Бишкек, 6 января, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров на своей официальной странице в Facebook обратился к депутатам республиканского парламента с призывом поддержать отправку киргизских военных в Казахстан в качестве миротворцев по линии ОДКБ.

President.kg Садыр Жапаров

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Глава государства раскритиковал участников проходившего возле Дома правительства Киргизии митинга против участия киргизских военнослужащих в миротворческой миссии, требовавших выхода республики из ОДКБ.

Президент охарактеризовал их как «популистов, которые, преследуя личные цели, пришли к Белому дому, чтобы сделать пиар на трагических событиях в Казахстане».

«Мы придерживаемся принципа: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Мы не посылаем наших военнослужащих стрелять в митингующих братьев-казахов. Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности», — подчеркнул он.

Говоря о том, какая именно помощь будет оказана соседней стране, Жапаров сообщил, что в Казахстане киргизские военные будут только заниматься охраной стратегических государственных объектов.

«Некоторые депутаты уже высказались против под нажимом популистов. Не волнуйтесь. Сейчас ситуация в Казахстане более стабилизировалась. Тем не менее, давайте сделаем все возможное, чтобы им помочь. Если у наших соседей будет мир, то и у нас будет мир», — обратился к парламенту президент Киргизии.

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