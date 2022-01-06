Уфа, 6 января, 2022, 19:58 — ИА Регнум. 6 января на официальном сайте Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) сообщили, что две ближайшие игры «Салавата Юлаева» с «Йокеритом» и рижским «Динамо» были отменены из-за вспышки коронавируса в уфимской команде.

Дарья Драй ИА REGNUM «Салават Юлаев»

«По состоянию на 6 января девять представителей «Салавата Юлаева» сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Лига приняла решение не проводить матчи «Йокерит» — «Салават Юлаев» и «Динамо» — «Салават Юлаев», запланированные на 8 и 10 января соответственно», — говорится в сообщение КХЛ.

После 46-ти сыгранных матчей «Салават Юлиаев», набрав 64 очка, занимает четвертую строчку в восточной конференции текущего сезона Континентальной Хоккейной Лиги 2021/22.