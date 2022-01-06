Нур-Султан, 6 января 2022, 19:56 — REGNUM В Казахстане военные полностью зачистили площадь Республики в Алма-Ате, передает 6 января корреспондент ИА REGNUM.
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Многие зачинщики разбежались вскоре после того, как прогремели первые выстрелы.
Очевидцы сообщают о раненых и убитых, однако официального данных о погибших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.