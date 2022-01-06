Манчестер, Великобритания, 6 января, 2022, 19:47 — ИА Регнум. 6 января на официальном сайте «Манчестер Сити» сообщили, что главный тренер основной команды Хосеп Гвардиола сдал положительный тест на коронавирус. Также заболел помощник Гвардиолы Хуанма Лильо.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

На данный момент «Манчестер Сити», одержав семнадцать побед и набрав 53 очка в 21-м туре, занимает чистое первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. 7 января «Манчестер Сити» сыграет с «Суиндон Тауном» в матче третьего раунда Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что в середине декабря у испанского специалиста уже был сомнительный тест на коронавирус, однако повторный тест дал отрицательный результат.