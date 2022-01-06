Нижний Новгород, 6 января, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Около 21 тысячи кубических метров снега убрали и вывезли с улиц Нижнего Новгорода за последние сутки. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии столицы Приволжья сегодня, 6 января.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Уборка снега

В ведомстве отмечают, что ранее власти города перевели коммунальные службы Нижнего Новгорода в режим повышенной готовности — в настоящее время уборкой снега занимаются 346 единиц спецтехники и почти 700 дорожных рабочих.

В мэрии уточняют, что работы ведутся круглосуточно: уборку основных нижегородских автотрасс выполнили ещё минувшей ночью, а сейчас дорожники сосредоточились на уборке второстепенных дорог.

«Также идет просыпка дорог противогололедными материалами, а в ночное время продолжится вывоз снега», — подчеркивают в администрации Нижнего Новгорода.