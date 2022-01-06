Вашингтон, 6 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Глава Белого дома США Джо Байден, который 6 января во время выступления в Конгрессе раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников, пытается отвлечь внимание общественности от собственных неудач. Об этом сообщил сам бывший американский лидер, заявление которого обнародовала его пресс-служба.

Gage Skidmore Трамп

«Это просто отвлечение внимания», — отметил Трамп.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе заявил, что штурм Капитолия в Вашингтоне, который произошёл в 2021 году, можно назвать вооруженным восстанием.

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