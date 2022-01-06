Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM 25-летний бразильский нападающий «Фламенго» Габриэль Барбоза не перейдет в «Зенит». «Сине-бело-голубые» не готовы заплатить за форварда запрашиваемые 30 миллионов евро. Об этом 6 января сообщило издание Metaratings.

В прошлом сезоне бразильской Серии А 2021 Габриэль Барбоза принял участие в восемнадцати турах чемпионата, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В Кубке Либертадорес на счету нападающего 15 (11+4) очков по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что в подписании Барбозы заинтересован главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 26 миллионов евро.