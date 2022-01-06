Манчестер, Великобритания, 6 января, 2022, 19:34 — ИА Регнум. 26-летний французский форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заинтересован в переходе в каталонскую «Барселону». «Манкунианцы» готовы отпустить футболиста за 40 миллионов евро. Об этом сообщило издание Sport.es.

Soccer.ru Антони Марсьяль

В текущем сезоне Антони Марсьяль принял участие в десяти матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним забитым мячом. С начала декабря французский футболист не выходит на поле из-за травмы колена.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» отклонил арендное предложение «Севильи» по Марсьялю. Английский клуб намерен продать футболиста в зимнее трансферное окно.