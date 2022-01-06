Вашингтон, 6 января, 2022, 19:27 — ИА Регнум. То, что «дни демократии сочтены», якобы считают в России и Китае. Об этом 6 января сообщил президент США Джо Байден во время выступления в стенах Конгресса.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

«Мы живем в переломный момент истории… — сказал Байден. — Мы вовлечены в новую борьбу между демократией и автократией».

По его словам, власти РФ, Китая и других стран якобы делают «ставку на то, что дни демократии сочтены». Глава Белого дома утверждал, что в Москве и Пекине считают, что демократия не может преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся мире, так как «слишком медлительна» и «слишком увязла в разногласиях».

Как передавало ИА REGNUM, 5 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявила, что отвечать на предложения Российской Федерации по безопасности по пунктам не намерены власти США.