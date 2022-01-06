Рим, , 19:17 — REGNUM 6 января в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» в матче двадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграл вничью с «Эмполи». Основной время встречи завершилось со счетом 3:3.

ФК «Лацио»

Забитые мячи: Недим Байрами (пенальти, 6') — 0:1, Шимон Журковский (8') — 0:2, Чиро Иммобиле (Сергей Милинкович-Савич, 14') — 1:2, Сергей Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон 66') — 2:2, Федерико Ди Франческо (Риккардо Маркицца, 75') — 2:3, Сергей Милинкович-Савич (Маттиа Дзакканьи, 90+3') — 3:3.

Статистика матча («Лацио"/ «Эмполи»)

Удары 23/11

Удары в створ 10/4

Владение 63%/37%

Угловые 9/2

Нарушения 13/11

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Марушич, Ачерби (Габаррон, 25'), Хюсай (Ладзари, 89'), Альберто, Милинкович-Савич, Андерсон, Катальди (Лейва, 59'), Педро (Дзакканьи, 59'), Иммобиле.

«Эмполи»: Викарио, Стоякович, Луперто, Исмайли, Паризи (Маркицца, 33'), Хендерсон, Байрами (Штулац, 62'), Журковский (Бандинелли, 46'), Риччи (Вити, 73'), Ди Франческо, ла Мантиа (Пинамонти, 73').

«Лацио», набрав 32 очка, укрепился на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А 2021/22. «Эмполи» с 28-ю очками расположился одной строчкой ниже.