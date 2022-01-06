Женева, Швейцария, 6 января, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Число случаев COVID-19 в мире за две недели увеличилось на 71%, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне, количество случаев заражений за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона», — сказала она на брифинге.

Мария Ван Керкхове уточнила, что в Соединенных Штатах зафиксировано увеличение на 100%.

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Она добавила, что за прошедшую неделю ВОЗ получила данные о 9,5 млн случаев COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины Сергей Токарев заявил, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» в большей степени страдает иммунная система человека.