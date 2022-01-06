Нижний Новгород, , 19:09 — REGNUM Теперь жители Нижегородской области могут сообщать в полицию о преступлениях в дистанционно — подав заявление на электронную почту. Об этом сообщили в региональном управлении министерства внутренних дел сегодня, 6 января.

МВД РФ Tacinskaya.ru

Правоохранительные органы решили расширить возможность приёма обращений от граждан для снижения уровня бюрократии и повышения эффективности работы полицейских.

Как отмечают в областном представительстве МВД, поступившие в электронном формате заявления будут регистрировать наравне с другими видами заявлений, переданные гражданами лично, по телефону или по факсу, им присвоят индивидуальные номера и рассмотрят в течение от трёх до десяти дней.