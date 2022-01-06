Киев, 6 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. Жителей Украины с Рождеством Христовым поздравил президент страны Владимир Зеленский. Поздравление главы государства опубликовано 6 января на странице офиса президента в соцсети Facebook.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Пусть в каждую семью придет достаток, в дома — счастье, а в нашу страну — мир и процветание, — сообщил президент. — Желаю всем веселых семейных, теплых, вкусных и здоровых Рождественских праздников! Христос рождается! Славим его!».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством.