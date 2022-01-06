Бишкек, , 18:54 — REGNUM Госагентство антимонопольного регулирования Киргизии рекомендует магазинам не допускать необоснованного завышения цены на социально значимые товары. Об этом заявил глава ведомства Кенешбай Тайлаков на встрече с представителями местных сетей супермаркетов и Ассоциации мукомольных предприятий.

Мука Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По мнению чиновников, поводом для беспричинного подорожания продовольствия могут стать массовые протесты, разгоревшиеся в Казахстане.

Представители торговых организаций сообщили о резком повышении спроса на муку после появления информации о событиях в соседней стране — киргизстанцы опасаются, что поставки из России и Казахстана могут быть прерваны, в результате чего в Киргизии возникнет дефицит муки.

В свою очередь председатель объединения мукомолов Рустам Жунушев отметил, что у входящих в их ассоциацию предприятий имеются запасы зерна и муки на два месяца, а также в течение января ожидается поступление из России от 30 тысяч до 40 тысяч тонн пшеничного зерна.

ИА REGNUM напоминает, что после Нового года на юге Казахстана начались митинги, поводом для которых стал рост цены на автомобильный сжиженный газ с 60 до 120 тенге (с 10,4 до 20,8 рубля) за литр.

По решению казахских властей стоимость автогаза вернули к первоначальному размеру, а правительство ушло в отставку.

Но, несмотря на это, акции протеста в Актау и Жанаозене, а затем и в Алма-Ате переросли в массовые беспорядки, столкновения с полицией, захват административных зданий, погромы и грабежи, а также хищение оружия из оружейных магазинов и из арсеналов полиции и комитета нацбезопасности.