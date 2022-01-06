Нур-Султан, , 18:50 — REGNUM Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с лидерами Белоруссии и Казахстана Александром Лукашенко и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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По словам Зайнетдинова, в ходе разговора Лукашенко сообщил о полной поддержке Казахстана.

«Глава казахстанского государства в свою очередь поблагодарил организацию за оказание помощи в преодолении кризиса и направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.