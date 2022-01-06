Оренбург, , 18:44 — REGNUM В Оренбургской области подтвердили ещё 94 случая заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 6 января зарегистрировали 108 638 случаев инфицирования, следует из информации общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Выздоровели за время пандемии 97 498 ковид-пациентов, скончались 3489 человек. За сутки выписали по выздоровлении 284 человека, количество летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области студентов возрастом от 18 лет обязали прививаться от COVID-19. Первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат необходимо вколоть до 28 января, вторым компонентом следует привиться не позднее 28 февраля.

Читайте также: Оренбургских студентов обязали привиться от COVID-19