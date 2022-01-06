Пермь, , 18:43 — REGNUM В Пермском крае от COVID-19 скончались ещё 11 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего от этого заболевания в регионе скончались уже 7528 граждан. В тяжёлом состоянии госпитализирован 191 человек, в томи числе 82 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Прикамье зарегистрировано уже 162 402 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 147 378 человек.