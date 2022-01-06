Санкт-Петербург, 6 января, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Сотрудники Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу организовали проверки в православных храмах и церквях города в связи с наступающим Рождеством. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме

В плане проверок значилось 107 религиозных объектов Петербурга. В храмах должно быть обеспечено рабочее состояние путей эвакуации, автоматическая пожарная сигнализация должна быть работоспособной. Открытые источники огня должны применяться безопасно, а персонал должен быть готовым к действиям по недопущению возникновения пожара. На территории культовых объектов должны присутствовать специальные средства для первичной работы с пожаром.

Помимо проверок сотрудники МЧС проводят беседы со служителями и персоналом. В ходе них даётся инструктаж по пожарной безопасности, отрабатывается комплекс мер в случае возникновения ЧС.

Отметим, сотрудники МЧС в ночь с 6 на 7 января отправятся на дежурства в православные храмы для обеспечения безопасности персонала и прихожан.