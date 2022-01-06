Анкара, , 18:37 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Киргизии Садыр Жапаров провели 6 января телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, лидеры двух стран в ходе беседы обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также текущую ситуацию в регионе, в том числе, события в Казахстане.

Отмечается, что телефонный разговор между президентами состоялся по инициативе турецкой стороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ в связи с охватившими страну беспорядками.

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