Пермь, , 18:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом. Всего подтверждено по состоянию на 6 января 164 402 случая инфицирования, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки выписаны 702 пациента, всего выздоровели с начала пандемии 147 378 человек.

Скончались от последствий заражения коронавирусом за последние 24 часа 11 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7528 человек.

Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 7496 человек.

ИА REGNUM напоминает, коллективный иммунитет к COVID-19 в России к 6 января составляет 61,8%. Полный курс вакцинации прошли более 74,5 млн человек.

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