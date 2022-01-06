Астана, 6 января, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В Казахстане в местах лишения свободы на время действия режима чрезвычайного положения введен режим особых условий, передает 6 января агентство KazTAG со ссылкой на МВД республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

«В местах лишения свободы на время действия ЧП в Казахстане введен режим особых условий», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В страну прибыли миротворцы из России. Также в миротворческой миссии будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

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