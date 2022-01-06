Тюмень, 6 января, 2022, 18:23 — ИА Регнум. В Тюменской области Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования семилетнего мальчика на одной из баз отдыха. Об этом сообщает областное управление СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

По данным издания 72.ru, это произошло на подъёмнике. Пальцы зажало между тросом и катушкой. Ребёнка доставили в больницу.

Для определения степени тяжести причинённого мальчику вреда назначена экспертиза. По результатам проверки СКР примет соответствующее решение.