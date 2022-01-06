Самара, , 18:21 — REGNUM В Самарской области за сутки выявили 209 новых носителей коронавируса. Общее число заражений в регионе достигло 201 482 случая, сообщает 6 января общероссийский оперативный штаб.

COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

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Справились с вирусом в Самарской области с начала пандемии 164 907 человек, в том числе 1023 человека — за минувшие 24 часа.

В регионе всего скончались 6376 пациентов с COVID-19, из них смерть 16-и человек была констатирована за прошедшие сутки.

Активными носителями коронавируса в Самарской области на данный момент являются 30 199 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Самарской области в новогодние праздники в обычном режиме работает служба неотложной помощи. Свою деятельность продолжают рентгенологическая и лабораторная службы. В праздничные дни открыты прививочные кабинеты. По графику жители могут пройти диспансеризацию.

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