Астана, 6 января, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Казахстане телекоммуникационная компания «Казахтелеком» вновь отключает интернет, сообщили в пресс-службе компании.

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Интернет и мобильная связь перестали работать в Казахстане днем 5 января.

Ранее сообщалось, что днем 6 января в Алма-Ате появился доступ к интернету. Проводной интернет также заработал в столице Казахстана — Нур-Султане.

Как сообщало ИА REGNUM, общая сумма ущерба от произошедших в Казахстане массовых беспорядков, согласно предварительным данным, составила порядка 40 миллиардов тенге (около €92 млн).

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