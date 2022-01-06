Минск, , 18:11 — REGNUM 6 января в Казахстан отправилась миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин, заявление которого обнародовано на сайте белорусского военного ведомства.

Десантники Андрей Репин © ИА REGNUM

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По его словам, Белоруссия направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Казахстана воинский контингент в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Мною принято решение, и оно утверждено президентом Республики Беларусь, для этих целей направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, — отметил он. — … В данный момент идет выдвижение к месту выполнения задач».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с охватившими республику беспорядками обратился в ОДКБ за помощью.