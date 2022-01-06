Тула, 6 января, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Более 40 автоаварий с участием десятков автомобилей произошло на федеральной автодороге М-4 «Дон» 5−6 января, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Всего зафиксировано 41 ДТП с участием 131 транспортного средства, в них пострадали 20 человек, обошлось без погибших. В настоящее время движение по трассе М-4 полностью восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Тульской области выпало от 8 до 13 см осадков. 6 января снегопад продолжился — в регионе ожидают выпадение около 5 см осадков.